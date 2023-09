SPI-Papier Novavest Real Estate-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Novavest Real Estate-Investment verloren

Am 06.09.2022 wurden Novavest Real Estate-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Novavest Real Estate-Papier bei 43,36 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 2,306 Novavest Real Estate-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 05.09.2023 77,26 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 33,50 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 22,74 Prozent.

Der Börsenwert von Novavest Real Estate belief sich zuletzt auf 258,44 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at