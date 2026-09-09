Novavest Real Estate Aktie

Novavest Real Estate für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A114T6 / ISIN: CH0212186248

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Novavest Real Estate-Anlage im Blick 09.09.2026 10:03:55

SPI-Papier Novavest Real Estate-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novavest Real Estate von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Novavest Real Estate-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Novavest Real Estate-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 32,51 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Novavest Real Estate-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 30,762 Novavest Real Estate-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 08.09.2026 auf 39,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 212,02 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21,20 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Novavest Real Estate belief sich jüngst auf 400,82 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Novavest Real Estate AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Novavest Real Estate AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Novavest Real Estate AG 39,30 -0,25% Novavest Real Estate AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.26 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Vor EZB-Entscheid: Asiens Börsen in Rot -- ATX beendet Handel in Rot -- DAX rutscht letztlich ab
Die Börsen in Asien geben am Donnerstag nach. Der heimische Markt gab zur Wochenmitte nach. Der deutsche Leitindex erlitt herbe Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen