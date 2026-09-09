SPI-Papier Novavest Real Estate-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novavest Real Estate von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Novavest Real Estate-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Novavest Real Estate-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 32,51 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Novavest Real Estate-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 30,762 Novavest Real Estate-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 08.09.2026 auf 39,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 212,02 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21,20 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Novavest Real Estate belief sich jüngst auf 400,82 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at