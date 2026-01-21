SPI-Papier Novavest Real Estate-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novavest Real Estate von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Novavest Real Estate-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Novavest Real Estate-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 33,73 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Novavest Real Estate-Aktie investiert hätte, hätte er nun 29,647 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 20.01.2026 1 185,87 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 40,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 18,59 Prozent.

Der Börsenwert von Novavest Real Estate belief sich jüngst auf 405,78 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at