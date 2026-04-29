SPI-Papier Novavest Real Estate-Aktie: So viel Verlust hätte ein Novavest Real Estate-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Novavest Real Estate-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 46,35 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,158 Novavest Real Estate-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 94,29 CHF, da sich der Wert eines Novavest Real Estate-Anteils am 28.04.2026 auf 43,70 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -5,71 Prozent.

Jüngst verzeichnete Novavest Real Estate eine Marktkapitalisierung von 444,76 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at