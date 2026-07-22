Novavest Real Estate Aktie

Novavest Real Estate für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A114T6 / ISIN: CH0212186248

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Lukrative Novavest Real Estate-Investition? 22.07.2026 10:04:24

SPI-Papier Novavest Real Estate-Aktie: So viel Verlust hätte ein Novavest Real Estate-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Novavest Real Estate-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Novavest Real Estate-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Novavest Real Estate-Anteile an diesem Tag bei 43,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,325 Novavest Real Estate-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Novavest Real Estate-Aktie auf 40,10 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93,25 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 6,75 Prozent.

Der Novavest Real Estate-Wert an der Börse wurde auf 405,56 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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