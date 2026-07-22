SPI-Papier Novavest Real Estate-Aktie: So viel Verlust hätte ein Novavest Real Estate-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde das Novavest Real Estate-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Novavest Real Estate-Anteile an diesem Tag bei 43,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,325 Novavest Real Estate-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Novavest Real Estate-Aktie auf 40,10 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93,25 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 6,75 Prozent.

Der Novavest Real Estate-Wert an der Börse wurde auf 405,56 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at