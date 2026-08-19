SPI-Papier Novavest Real Estate-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Novavest Real Estate von vor 5 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Novavest Real Estate-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 19.08.2021 wurde das Novavest Real Estate-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Novavest Real Estate-Anteile an diesem Tag bei 43,00 CHF. Bei einem Novavest Real Estate-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23,254 Novavest Real Estate-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2026 auf 38,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 895,28 CHF wert. Damit wäre die Investition um 10,47 Prozent gesunken.

Novavest Real Estate wurde am Markt mit 392,93 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at