Novavest Real Estate Aktie
WKN DE: A114T6 / ISIN: CH0212186248
|Lohnende Novavest Real Estate-Investition?
|
19.08.2026 10:03:37
SPI-Papier Novavest Real Estate-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Novavest Real Estate von vor 5 Jahren bedeutet
Am 19.08.2021 wurde das Novavest Real Estate-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Novavest Real Estate-Anteile an diesem Tag bei 43,00 CHF. Bei einem Novavest Real Estate-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23,254 Novavest Real Estate-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2026 auf 38,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 895,28 CHF wert. Damit wäre die Investition um 10,47 Prozent gesunken.
Novavest Real Estate wurde am Markt mit 392,93 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Novavest Real Estate AG
Analysen zu Novavest Real Estate AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Novavest Real Estate AG
|38,40
|-0,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.