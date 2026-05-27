Novavest Real Estate Aktie
WKN DE: A114T6 / ISIN: CH0212186248
|Novavest Real Estate-Anlage unter der Lupe
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27.05.2026 10:03:35
SPI-Papier Novavest Real Estate-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Novavest Real Estate von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurde die Novavest Real Estate-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 46,15 CHF. Bei einem Novavest Real Estate-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21,666 Novavest Real Estate-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 26.05.2026 auf 42,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 927,32 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 7,27 Prozent gleich.
Novavest Real Estate war somit zuletzt am Markt 437,64 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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