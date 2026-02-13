OC Oerlikon Corporation Aktie

OC Oerlikon Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
OC Oerlikon-Investment 13.02.2026 10:03:58

SPI-Papier OC Oerlikon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in OC Oerlikon von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in OC Oerlikon-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

OC Oerlikon-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die OC Oerlikon-Anteile bei 3,87 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 258,398 OC Oerlikon-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.02.2026 auf 3,96 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 023,26 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,33 Prozent gesteigert.

OC Oerlikon wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,29 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu OC Oerlikon Corporation AG

mehr Nachrichten