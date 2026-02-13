OC Oerlikon Corporation Aktie
WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824
|OC Oerlikon-Investment
|
13.02.2026 10:03:58
SPI-Papier OC Oerlikon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in OC Oerlikon von vor einem Jahr abgeworfen
OC Oerlikon-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die OC Oerlikon-Anteile bei 3,87 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 258,398 OC Oerlikon-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.02.2026 auf 3,96 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 023,26 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,33 Prozent gesteigert.
OC Oerlikon wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,29 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
