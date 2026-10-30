OC Oerlikon Corporation Aktie
WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824
|Frühe Investition
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30.10.2026 10:03:36
SPI-Papier OC Oerlikon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine OC Oerlikon-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das OC Oerlikon-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen OC Oerlikon-Anteile an diesem Tag bei 3,57 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 CHF in die OC Oerlikon-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2 799,552 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 453,53 CHF, da sich der Wert eines OC Oerlikon-Papiers am 29.10.2026 auf 5,52 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 54,54 Prozent.
OC Oerlikon erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,80 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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30.10.26
|SPI-Papier OC Oerlikon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine OC Oerlikon-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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