WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824

Lohnende OC Oerlikon-Anlage? 16.01.2026 10:03:45

SPI-Papier OC Oerlikon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine OC Oerlikon-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in OC Oerlikon eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das OC Oerlikon-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die OC Oerlikon-Aktie bei 3,49 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das OC Oerlikon-Papier investiert hätte, befänden sich nun 28,620 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 15.01.2026 auf 3,66 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 104,81 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 104,81 CHF, was einer positiven Performance von 4,81 Prozent entspricht.

Der OC Oerlikon-Wert an der Börse wurde auf 1,16 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

