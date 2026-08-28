SPI-Papier OC Oerlikon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine OC Oerlikon-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in OC Oerlikon-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

OC Oerlikon-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der OC Oerlikon-Anteile betrug an diesem Tag 2,98 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die OC Oerlikon-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3 360,215 OC Oerlikon-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 573,92 CHF, da sich der Wert einer OC Oerlikon-Aktie am 27.08.2026 auf 5,23 CHF belief. Damit wäre die Investition um 75,74 Prozent gestiegen.

OC Oerlikon wurde am Markt mit 1,70 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at