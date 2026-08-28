OC Oerlikon Corporation Aktie
WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824
|Lukrative OC Oerlikon-Anlage?
|
28.08.2026 10:03:39
SPI-Papier OC Oerlikon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine OC Oerlikon-Investition von vor einem Jahr eingebracht
OC Oerlikon-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der OC Oerlikon-Anteile betrug an diesem Tag 2,98 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die OC Oerlikon-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3 360,215 OC Oerlikon-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 573,92 CHF, da sich der Wert einer OC Oerlikon-Aktie am 27.08.2026 auf 5,23 CHF belief. Damit wäre die Investition um 75,74 Prozent gestiegen.
OC Oerlikon wurde am Markt mit 1,70 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OC Oerlikon Corporation AG
|
28.08.26
|SPI-Papier OC Oerlikon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine OC Oerlikon-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
21.08.26
|SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in OC Oerlikon von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
14.08.26
|SPI-Papier OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in OC Oerlikon von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
11.08.26
|Schwacher Handel: SPI legt am Dienstagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
11.08.26
|SPI-Handel aktuell: Börsianer lassen SPI zum Start steigen (finanzen.at)
|
10.08.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI beendet den Montagshandel im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OC Oerlikon von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.08.26
|Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR News Release (EQS Group)
Analysen zu OC Oerlikon Corporation AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|OC Oerlikon Corporation AG
|5,50
|-1,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.