OC Oerlikon Corporation Aktie

OC Oerlikon Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
OC Oerlikon-Investition 01.05.2026 10:03:56

SPI-Papier OC Oerlikon-Aktie: So viel hätte eine Investition in OC Oerlikon von vor 10 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in OC Oerlikon-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades OC Oerlikon-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 9,26 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die OC Oerlikon-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,799 OC Oerlikon-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,42 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 36,88 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 63,12 Prozent.

Zuletzt verbuchte OC Oerlikon einen Börsenwert von 1,07 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu OC Oerlikon Corporation AG

mehr Nachrichten