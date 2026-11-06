OC Oerlikon Corporation Aktie

OC Oerlikon Corporation ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824

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OC Oerlikon-Performance im Blick 06.11.2026 10:03:30

SPI-Papier OC Oerlikon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem OC Oerlikon-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren OC Oerlikon-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades OC Oerlikon-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die OC Oerlikon-Anteile bei 9,64 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 10,373 OC Oerlikon-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2026 gerechnet (5,00 CHF), wäre die Investition nun 51,87 CHF wert. Mit einer Performance von -48,13 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war OC Oerlikon zuletzt 1,65 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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