OC Oerlikon Corporation Aktie

OC Oerlikon Corporation ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824

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Lohnende OC Oerlikon-Investition? 13.11.2026 10:03:46

SPI-Papier OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in OC Oerlikon von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in OC Oerlikon eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit OC Oerlikon-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 9,00 CHF. Bei einem OC Oerlikon-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 111,111 OC Oerlikon-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (5,19 CHF), wäre das Investment nun 576,67 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 42,33 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für OC Oerlikon eine Börsenbewertung in Höhe von 1,68 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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