OC Oerlikon Corporation Aktie
WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824
|Lohnendes OC Oerlikon-Investment?
|
20.03.2026 10:04:04
SPI-Papier OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in OC Oerlikon von vor 3 Jahren bedeutet
Die OC Oerlikon-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das OC Oerlikon-Papier an diesem Tag 5,31 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die OC Oerlikon-Aktie investiert, befänden sich nun 18,832 OC Oerlikon-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des OC Oerlikon-Papiers auf 3,74 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70,43 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 70,43 CHF, was einer negativen Performance von 29,57 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von OC Oerlikon belief sich zuletzt auf 1,22 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!