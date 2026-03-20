SPI-Papier OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in OC Oerlikon von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in OC Oerlikon-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Die OC Oerlikon-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das OC Oerlikon-Papier an diesem Tag 5,31 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die OC Oerlikon-Aktie investiert, befänden sich nun 18,832 OC Oerlikon-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des OC Oerlikon-Papiers auf 3,74 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70,43 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 70,43 CHF, was einer negativen Performance von 29,57 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von OC Oerlikon belief sich zuletzt auf 1,22 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at