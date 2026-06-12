OC Oerlikon Corporation Aktie

OC Oerlikon Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824

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Investmentbeispiel 12.06.2026 10:03:55

SPI-Papier OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in OC Oerlikon von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in OC Oerlikon-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem OC Oerlikon-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die OC Oerlikon-Aktie bei 4,49 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die OC Oerlikon-Aktie investiert hat, hat nun 22,262 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 81,81 CHF, da sich der Wert einer OC Oerlikon-Aktie am 11.06.2026 auf 3,68 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 18,19 Prozent gleich.

OC Oerlikon erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,19 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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