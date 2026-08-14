OC Oerlikon Corporation Aktie
WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824
|Profitabler OC Oerlikon-Einstieg?
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14.08.2026 10:03:41
SPI-Papier OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in OC Oerlikon von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem OC Oerlikon-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das OC Oerlikon-Papier 10,73 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die OC Oerlikon-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,320 OC Oerlikon-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 47,16 CHF, da sich der Wert eines OC Oerlikon-Papiers am 13.08.2026 auf 5,06 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 52,84 Prozent abgenommen.
OC Oerlikon wurde am Markt mit 1,60 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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