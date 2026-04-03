OC Oerlikon Corporation Aktie
WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824
|Langfristige Anlage
|
03.04.2026 10:03:38
SPI-Papier OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte ein OC Oerlikon-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades OC Oerlikon-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 9,76 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die OC Oerlikon-Aktie investierten, hätten nun 1 024,590 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des OC Oerlikon-Papiers auf 3,19 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 266,39 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 67,34 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von OC Oerlikon bezifferte sich zuletzt auf 1,04 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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