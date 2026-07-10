SPI-Papier OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte ein OC Oerlikon-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in OC Oerlikon-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem OC Oerlikon-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 4,53 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das OC Oerlikon-Papier investiert hätte, befänden sich nun 220,653 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 959,84 CHF, da sich der Wert eines OC Oerlikon-Papiers am 09.07.2026 auf 4,35 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -4,02 Prozent.

Insgesamt war OC Oerlikon zuletzt 1,40 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at