OC Oerlikon Corporation Aktie

OC Oerlikon Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 10.07.2026 10:04:08

SPI-Papier OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte ein OC Oerlikon-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in OC Oerlikon-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem OC Oerlikon-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 4,53 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das OC Oerlikon-Papier investiert hätte, befänden sich nun 220,653 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 959,84 CHF, da sich der Wert eines OC Oerlikon-Papiers am 09.07.2026 auf 4,35 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -4,02 Prozent.

Insgesamt war OC Oerlikon zuletzt 1,40 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu OC Oerlikon Corporation AG

mehr Nachrichten