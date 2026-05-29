SPI-Papier OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte eine OC Oerlikon-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen OC Oerlikon-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades OC Oerlikon-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die OC Oerlikon-Aktie bei 8,87 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 112,740 OC Oerlikon-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.05.2026 gerechnet (3,81 CHF), wäre das Investment nun 429,54 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 57,05 Prozent abgenommen.

OC Oerlikon wurde am Markt mit 1,23 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at