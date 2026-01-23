OC Oerlikon Corporation Aktie

OC Oerlikon Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
OC Oerlikon-Performance im Blick 23.01.2026 10:04:02

SPI-Papier OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte eine OC Oerlikon-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen OC Oerlikon-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades OC Oerlikon-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die OC Oerlikon-Aktie bei 6,44 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 155,400 OC Oerlikon-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.01.2026 gerechnet (3,78 CHF), wäre das Investment nun 587,41 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 41,26 Prozent abgenommen.

OC Oerlikon wurde am Markt mit 1,20 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu OC Oerlikon Corporation AG

mehr Nachrichten