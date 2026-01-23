OC Oerlikon Corporation Aktie
WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824
|OC Oerlikon-Performance im Blick
|
23.01.2026 10:04:02
SPI-Papier OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte eine OC Oerlikon-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades OC Oerlikon-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die OC Oerlikon-Aktie bei 6,44 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 155,400 OC Oerlikon-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.01.2026 gerechnet (3,78 CHF), wäre das Investment nun 587,41 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 41,26 Prozent abgenommen.
OC Oerlikon wurde am Markt mit 1,20 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
