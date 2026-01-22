Orell Fuessli Aktie
WKN: 895701 / ISIN: CH0003420806
|Orell Fuessli-Investment
|
22.01.2026 10:03:51
SPI-Papier Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orell Fuessli von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Orell Fuessli-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Orell Fuessli-Aktie 82,00 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 121,951 Orell Fuessli-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Orell Fuessli-Papiers auf 118,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 390,24 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 43,90 Prozent erhöht.
Der Marktwert von Orell Fuessli betrug jüngst 233,04 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Orell Fuessli AG
Analysen zu Orell Fuessli AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Orell Fuessli AG
|130,00
|2,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.