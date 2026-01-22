SPI-Papier Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orell Fuessli von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Orell Fuessli-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Orell Fuessli-Aktie 82,00 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 121,951 Orell Fuessli-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Orell Fuessli-Papiers auf 118,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 390,24 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 43,90 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Orell Fuessli betrug jüngst 233,04 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at