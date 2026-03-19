Orell Fuessli Aktie

Orell Fuessli für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 895701 / ISIN: CH0003420806

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Langfristige Investition 19.03.2026 10:04:12

SPI-Papier Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orell Fuessli von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Orell Fuessli-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 19.03.2023 wurde die Orell Fuessli-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 76,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Orell Fuessli-Papier investiert hätte, befänden sich nun 13,158 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.03.2026 auf 140,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 842,11 CHF wert. Mit einer Performance von +84,21 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Orell Fuessli wurde jüngst mit einem Börsenwert von 274,43 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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