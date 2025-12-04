SPI-Papier Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orell Fuessli von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Orell Fuessli-Aktie gebracht.

Am 04.12.2020 wurden Orell Fuessli-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 100,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Orell Fuessli-Papier investiert hätte, befänden sich nun 100,000 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Orell Fuessli-Aktie auf 116,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 650,00 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 16,50 Prozent angezogen.

Alle Orell Fuessli-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 229,49 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at