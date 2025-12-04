Orell Fuessli Aktie

WKN: 895701 / ISIN: CH0003420806

Orell Fuessli-Investition im Blick 04.12.2025 10:03:38

SPI-Papier Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orell Fuessli von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Orell Fuessli-Aktie gebracht.

Am 04.12.2020 wurden Orell Fuessli-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 100,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Orell Fuessli-Papier investiert hätte, befänden sich nun 100,000 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Orell Fuessli-Aktie auf 116,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 650,00 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 16,50 Prozent angezogen.

Alle Orell Fuessli-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 229,49 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Orell Fuessli AG

Orell Fuessli AG 121,00 0,00% Orell Fuessli AG

