Orell Fuessli Aktie
WKN: 895701 / ISIN: CH0003420806
|Orell Fuessli-Investition im Blick
|
04.12.2025 10:03:38
SPI-Papier Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orell Fuessli von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 04.12.2020 wurden Orell Fuessli-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 100,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Orell Fuessli-Papier investiert hätte, befänden sich nun 100,000 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Orell Fuessli-Aktie auf 116,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 650,00 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 16,50 Prozent angezogen.
Alle Orell Fuessli-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 229,49 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Orell Fuessli AGmehr Nachrichten
Analysen zu Orell Fuessli AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Orell Fuessli AG
|121,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.