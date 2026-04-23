Orell Fuessli Aktie
WKN: 895701 / ISIN: CH0003420806
|Orell Fuessli-Investition
|
23.04.2026 10:03:25
SPI-Papier Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orell Fuessli von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Orell Fuessli-Aktie statt. Der Schlusskurs der Orell Fuessli-Aktie betrug an diesem Tag 110,50 CHF. Bei einem Orell Fuessli-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,905 Orell Fuessli-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 147,51 CHF, da sich der Wert einer Orell Fuessli-Aktie am 22.04.2026 auf 163,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 47,51 Prozent mehr wert.
Insgesamt war Orell Fuessli zuletzt 315,53 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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