SPI-Papier Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orell Fuessli von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Orell Fuessli-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Orell Fuessli-Anteile an diesem Tag bei 103,50 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Orell Fuessli-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 9,662 Orell Fuessli-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 647,34 CHF, da sich der Wert einer Orell Fuessli-Aktie am 20.05.2026 auf 170,50 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 64,73 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Orell Fuessli eine Marktkapitalisierung von 328,08 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at