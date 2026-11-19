Anleger, die vor Jahren in Orell Fuessli-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Orell Fuessli-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Orell Fuessli-Papier bei 115,00 CHF. Bei einem Orell Fuessli-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,870 Orell Fuessli-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 18.11.2026 auf 142,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 123,91 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 23,91 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Orell Fuessli eine Börsenbewertung in Höhe von 278,41 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at