Orell Fuessli Aktie
WKN: 895701 / ISIN: CH0003420806
|Orell Fuessli-Anlage
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27.08.2026 10:03:21
SPI-Papier Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orell Fuessli-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Orell Fuessli-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 110,50 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Orell Fuessli-Aktie investiert, befänden sich nun 0,905 Orell Fuessli-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 125,34 CHF, da sich der Wert einer Orell Fuessli-Aktie am 26.08.2026 auf 138,50 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 125,34 CHF entspricht einer Performance von +25,34 Prozent.
Orell Fuessli wurde jüngst mit einem Börsenwert von 271,60 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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