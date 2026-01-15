SPI-Papier Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Orell Fuessli von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Orell Fuessli-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Orell Fuessli-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Orell Fuessli-Papier an diesem Tag bei 77,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Orell Fuessli-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,987 Orell Fuessli-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 558,44 CHF, da sich der Wert einer Orell Fuessli-Aktie am 14.01.2026 auf 120,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 55,84 Prozent zugenommen.

Orell Fuessli wurde am Markt mit 234,45 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at