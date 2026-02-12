SPI-Papier Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Orell Fuessli von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Orell Fuessli-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Orell Fuessli-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 81,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Orell Fuessli-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 122,249 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 586,80 CHF, da sich der Wert eines Orell Fuessli-Papiers am 11.02.2026 auf 127,50 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 55,87 Prozent.

Am Markt war Orell Fuessli jüngst 241,85 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at