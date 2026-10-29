SPI-Papier Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Orell Fuessli-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Orell Fuessli-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Orell Fuessli-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 71,20 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Orell Fuessli-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,404 Orell Fuessli-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 28.10.2026 196,63 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 140,00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 96,63 Prozent gesteigert.

Orell Fuessli war somit zuletzt am Markt 274,16 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at