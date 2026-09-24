SPI-Papier Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Orell Fuessli-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Orell Fuessli-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Orell Fuessli-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Orell Fuessli-Aktie an diesem Tag 114,50 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,734 Orell Fuessli-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.09.2026 gerechnet (137,00 CHF), wäre das Investment nun 1 196,51 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,65 Prozent gesteigert.

Am Markt war Orell Fuessli jüngst 276,64 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at