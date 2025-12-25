SPI-Papier Orell Fuessli-Aktie: So viel hätte eine Investition in Orell Fuessli von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Orell Fuessli eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Orell Fuessli-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 81,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 123,457 Orell Fuessli-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 115,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 197,53 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 41,98 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Orell Fuessli betrug jüngst 226,10 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at