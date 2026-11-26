Wer vor Jahren in Orell Fuessli-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Orell Fuessli-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Orell Fuessli-Aktie 74,00 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Orell Fuessli-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,514 Orell Fuessli-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.11.2026 1 986,49 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 147,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 98,65 Prozent.

Der Marktwert von Orell Fuessli betrug jüngst 279,39 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at