Orell Fuessli Aktie

Orell Fuessli ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 895701 / ISIN: CH0003420806

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Rentable Orell Fuessli-Anlage? 05.11.2026 10:03:20

SPI-Papier Orell Fuessli-Aktie: So viel hätte eine Investition in Orell Fuessli von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Orell Fuessli-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Orell Fuessli-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 92,80 CHF. Bei einem Orell Fuessli-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,776 Orell Fuessli-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Orell Fuessli-Aktie auf 140,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 508,62 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +50,86 Prozent.

Orell Fuessli wurde jüngst mit einem Börsenwert von 272,59 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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