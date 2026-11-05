Orell Fuessli Aktie
WKN: 895701 / ISIN: CH0003420806
|Rentable Orell Fuessli-Anlage?
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05.11.2026 10:03:20
SPI-Papier Orell Fuessli-Aktie: So viel hätte eine Investition in Orell Fuessli von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Orell Fuessli-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 92,80 CHF. Bei einem Orell Fuessli-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,776 Orell Fuessli-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Orell Fuessli-Aktie auf 140,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 508,62 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +50,86 Prozent.
Orell Fuessli wurde jüngst mit einem Börsenwert von 272,59 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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