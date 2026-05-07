SPI-Papier Orell Fuessli-Aktie: So viel hätte eine Investition in Orell Fuessli von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Orell Fuessli-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 07.05.2025 wurde das Orell Fuessli-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 99,40 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 100,604 Orell Fuessli-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.05.2026 gerechnet (165,50 CHF), wäre die Investition nun 16 649,90 CHF wert. Mit einer Performance von +66,50 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Orell Fuessli belief sich zuletzt auf 323,51 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at