Orell Fuessli Aktie

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WKN: 895701 / ISIN: CH0003420806

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Performance im Blick 13.08.2026 10:03:44

SPI-Papier Orell Fuessli-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Orell Fuessli von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Orell Fuessli-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Orell Fuessli-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 95,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,526 Orell Fuessli-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 473,68 CHF, da sich der Wert eines Orell Fuessli-Papiers am 12.08.2026 auf 140,00 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 47,37 Prozent.

Zuletzt verbuchte Orell Fuessli einen Börsenwert von 275,23 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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