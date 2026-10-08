Orell Fuessli Aktie

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WKN: 895701 / ISIN: CH0003420806

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Orell Fuessli-Investment 08.10.2026 10:03:23

SPI-Papier Orell Fuessli-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Orell Fuessli von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Orell Fuessli-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Orell Fuessli-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Orell Fuessli-Aktie bei 92,40 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Orell Fuessli-Aktie investiert hat, hat nun 1,082 Anteile im Depot. Die gehaltenen Orell Fuessli-Aktien wären am 07.10.2026 149,35 CHF wert, da der Schlussstand 138,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49,35 Prozent vermehrt.

Orell Fuessli war somit zuletzt am Markt 267,60 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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