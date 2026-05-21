SPI-Papier Orell Fuessli-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Orell Fuessli-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von SPI-Wert Orell Fuessli am 20.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 5,80 CHF vereinbart. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 31,82 Prozent. Orell Fuessli zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 8,62 Mio. CHF. Damit wurde die Orell Fuessli-Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 12,83 Prozent erhöht.

Orell Fuessli-Dividendenrendite

Der Orell Fuessli-Titel ging am Tag der Hauptversammlung bei 170,50 CHF aus dem SIX SX-Handel. Der Dividendenabschlag auf das Orell Fuessli-Papier erfolgt am 21.05.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Orell Fuessli-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anleger. Der Orell Fuessli-Titel verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 4,85 Prozent. Damit verringerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 5,71 Prozent.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Orell Fuessli-Kurs via SIX SX 72,22 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 77,12 Prozent besser entwickelt als der Orell Fuessli-Kurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Orell Fuessli

Für das Jahr 2026 sehen Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 6,21 CHF voraus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verkleinerung auf 3,64 Prozent bedeuten.

Orell Fuessli-Basisinformationen

Orell Fuessli ist ein SPI-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 328,085 Mio. CHF. Das Orell Fuessli-KGV beläuft sich aktuell auf 12,34. Der Umsatz von Orell Fuessli betrug in 2025 272,810 Mio. CHF. Das EPS belief sich derweil auf 9,68 CHF.

Redaktion finanzen.at