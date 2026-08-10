Orior Aktie
WKN DE: A1CXAY / ISIN: CH0111677362
|Rentable Orior-Investition?
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10.08.2026 10:03:54
SPI-Papier Orior-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Orior-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Orior-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Orior-Aktie letztlich bei 12,24 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Orior-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 81,699 Orior-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 07.08.2026 auf 14,54 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 187,91 CHF wert. Mit einer Performance von +18,79 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Orior belief sich zuletzt auf 94,88 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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