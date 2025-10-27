SPI-Papier Orior-Aktie: So viel hätte eine Investition in Orior von vor 10 Jahren gekostet

Investoren, die vor Jahren in Orior-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Orior-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 55,50 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Orior-Aktie investiert hat, hat nun 1,802 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Orior-Papiers auf 13,28 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23,93 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 76,07 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Orior eine Börsenbewertung in Höhe von 86,83 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at