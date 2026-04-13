Orior Aktie
WKN DE: A1CXAY / ISIN: CH0111677362
|Lukratives Orior-Investment?
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13.04.2026 10:03:42
SPI-Papier Orior-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Orior-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Orior-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 62,60 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Orior-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 159,744 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 833,87 CHF, da sich der Wert einer Orior-Aktie am 10.04.2026 auf 11,48 CHF belief. Mit einer Performance von -81,66 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Orior wurde jüngst mit einem Börsenwert von 74,96 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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