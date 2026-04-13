Orior Aktie

Orior für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CXAY / ISIN: CH0111677362

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukratives Orior-Investment? 13.04.2026 10:03:42

SPI-Papier Orior-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Orior-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Orior-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Orior-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 62,60 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Orior-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 159,744 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 833,87 CHF, da sich der Wert einer Orior-Aktie am 10.04.2026 auf 11,48 CHF belief. Mit einer Performance von -81,66 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Orior wurde jüngst mit einem Börsenwert von 74,96 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Orior AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Orior AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Orior AG 14,60 0,00% Orior AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht krädtig an
Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Donnerstag mit Zuschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen