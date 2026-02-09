SPI-Papier Orior-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Orior-Investment von vor 5 Jahren verloren

Die Orior-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Orior-Aktie bei 72,20 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Orior-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 138,504 Orior-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 584,49 CHF, da sich der Wert einer Orior-Aktie am 06.02.2026 auf 11,44 CHF belief. Damit wäre die Investition 84,16 Prozent weniger wert.

Der Marktwert von Orior betrug jüngst 74,72 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at