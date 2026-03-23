SPI-Papier Orior-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Orior-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren Orior-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Orior-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Orior-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 19,90 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Orior-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 502,513 Orior-Aktien. Die gehaltenen Orior-Papiere wären am 20.03.2026 5 015,08 CHF wert, da der Schlussstand 9,98 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 49,85 Prozent verkleinert.

Orior wurde am Markt mit 65,29 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at