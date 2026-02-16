SPI-Papier Orior-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Orior von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Orior-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Orior-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 59,35 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Orior-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,685 Orior-Aktien. Die gehaltenen Orior-Papiere wären am 13.02.2026 18,37 CHF wert, da der Schlussstand 10,90 CHF betrug. Das entspricht einem Schwund von 81,63 Prozent.

Zuletzt verbuchte Orior einen Börsenwert von 71,27 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at