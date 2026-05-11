SPI-Papier Orior-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Orior von vor 10 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Orior-Aktie Anlegern gebracht.

Am 11.05.2016 wurden Orior-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Orior-Anteile bei 62,40 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Orior-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,603 Orior-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 13,58 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 21,76 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 78,24 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Orior eine Börsenbewertung in Höhe von 88,78 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at