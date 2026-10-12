SPI-Papier Orior-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Orior von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Orior eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Orior-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Orior-Anteile bei 71,80 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13,928 Orior-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 169,92 CHF, da sich der Wert einer Orior-Aktie am 09.10.2026 auf 12,20 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 83,01 Prozent verkleinert.

Orior erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 79,81 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at