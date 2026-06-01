SPI-Papier Orior-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Orior von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Orior-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Orior-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Orior-Anteile an diesem Tag 84,10 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,189 Orior-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 16,05 CHF, da sich der Wert eines Orior-Anteils am 29.05.2026 auf 13,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 83,95 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Orior belief sich zuletzt auf 88,26 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at