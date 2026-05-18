SPI-Papier Orior-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Orior von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Orior-Aktien gewesen.

Am 18.05.2025 wurden Orior-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Orior-Papier bei 16,00 CHF. Bei einem Orior-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 62,500 Orior-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 831,25 CHF, da sich der Wert eines Orior-Anteils am 15.05.2026 auf 13,30 CHF belief. Mit einer Performance von -16,88 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Orior-Wert an der Börse wurde auf 86,81 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at