SPI-Papier Orior-Aktie: So viel Verlust hätte ein Orior-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Orior-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 19.01.2016 wurde die Orior-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Orior-Aktie bei 58,70 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 170,358 Orior-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Orior-Aktie auf 12,10 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 061,33 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 79,39 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Orior einen Börsenwert von 79,03 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at